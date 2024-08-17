Icardi ve Wanda'yı boşanmaya sürükleyen kareler! Sosyal medyada pes dedirten fotoğraflar paylaşıldı

17 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:19

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Wanda Nara, Buenos Aires'te sahne alan Catriel Guerreiro konserine çıktı. Sahneye çıkan Wanda ve Guerreiro samimiyetin sınırlarını aştı. O görüntüleri ilk kez gören Galatasaray'da forma giyen Icardi, eşi Wanda'ya tepki gösterince boşanma ile burun buruna geldi.

ICARDİ VE WANDA'YI BOŞANMAYA SÜRÜKLEYEN KARELER!

Ancak görüntüler sosyal medyadan silinmişti. Wanda daha sonra eşi Icardi'yi sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Tüm işaretler çiftin boşanmasını işaret ederken sürpriz bir hamle geldi. Icardi ve Wanda boşanma iddialarını çürüten paylaşımlarına devam etti.

Görüntüler ise önceki gün yeniden sosyal medyada paylaşıldı.

Guerreiro 'in Wanda'ya bakışları sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Birçok kullanıcı Wanda'nın samimi pozlarını sert yorumlarla eleştirdi.

Galatasaray taraftarları Wanda'nın Icardi'nin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Wanda'yı yengelikten çıkaran Galatasaraylılar sezon maçlarında Icardi'nin modunun düşük olmasını Wanda'nın rahat hayatına yorumladı.