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Icardi ve Wanda'yı boşanmaya sürükleyen kareler! Sosyal medyada pes dedirten fotoğraflar paylaşıldı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:19
Icardi ve Wanda&#039;yı boşanmaya sürükleyen kareler! Sosyal medyada pes dedirten fotoğraflar paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın boşanma iddialarında ortaya atılan fotoğraflar ortaya çıktı. Wanda'nın Catriel Guerreiro ile samimi pozları sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara, Buenos Aires'te sahne alan Catriel Guerreiro konserine çıktı. Sahneye çıkan Wanda ve Guerreiro samimiyetin sınırlarını aştı. O görüntüleri ilk kez gören Galatasaray'da forma giyen Icardi, eşi Wanda'ya tepki gösterince boşanma ile burun buruna geldi. 

ICARDİ VE WANDA'YI BOŞANMAYA SÜRÜKLEYEN KARELER!

Ancak görüntüler sosyal medyadan silinmişti. Wanda daha sonra eşi Icardi'yi sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Tüm işaretler çiftin boşanmasını işaret ederken sürpriz bir hamle geldi. Icardi ve Wanda boşanma iddialarını çürüten paylaşımlarına devam etti. 

Icardi ve Wanda'yı boşanmaya sürükleyen kareler! Sosyal medyada pes dedirten fotoğraflar paylaşıldı - 1. Resim

Görüntüler ise önceki gün yeniden sosyal medyada paylaşıldı.

Guerreiro 'in Wanda'ya bakışları sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Birçok kullanıcı Wanda'nın samimi pozlarını sert yorumlarla eleştirdi. 

Icardi ve Wanda'yı boşanmaya sürükleyen kareler! Sosyal medyada pes dedirten fotoğraflar paylaşıldı - 2. Resim

Galatasaray taraftarları Wanda'nın Icardi'nin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Wanda'yı yengelikten çıkaran Galatasaraylılar sezon maçlarında Icardi'nin modunun düşük olmasını Wanda'nın rahat hayatına yorumladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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