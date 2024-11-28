Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Wanda Nara kıskançlıktan çıldıracak

28 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:24

Wanda Nara ile yaşadığı sorunların ardından boşanma kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi zorlu bir boşanma süreci yaşarken, İtalya'dan Arjantinli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Wanda Nara tarafından ihanete uğrayan Mauro Icardi'nin boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve ayrılık arefesinde olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli golcünün boşanma davası açtığı ve son olarak yeni bir sevgili yaptığı öne sürüldü.

YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınından Corierre della Sera'nın haberine göre, bir süredir Galatasaray'ın yıldız golcüsüyle Wanda arasındaki ayrılık davasını takip eden ceza avukatı Angela Burgos ile Icardi'nin arasında yeni bir aşk filizlendiği öne sürüldü.

İkili arasındaki aşk hikayesinin birkaç hafta önce başladığı iddia ediliyor.

EN AZ BEŞ KEZ ALDATILMIŞ

Ayrıca Mauro ve Wanda Nara arasında işler pek de iyi gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Arjantinli gazeteci Pepe Ochoa, 'Los Angeles de la Manana' programında forvet oyuncusunun eski eşiyle ilgili bazı sadakatsizlik iddiaları hakkında bilgi aldığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin konuyu derinlemesine araştırdığı ve hepsinin L-Gante ile ilgili olmak üzere en az beş aldatma vakası bulduğu iddia edildi.

ICARDI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Öte yandan Icardi'nin İtalya'da avukatları Valeria De Vellis ve Raffaele Rigitano'nun yardımıyla boşanma talebini resmileştirdiği bildirildi.