İcralık olan oyuncu Metin Keçeci, iş buldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olan Metin Keçeci, zor günler geçirdiğini belirterek gözyaşlarına boğulmuştu. Ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen oyuncu, icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

METİN KEÇECİ İŞ BULDU

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci son röportajında gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

Ünlü oyuncunun siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakteriyle sosyal medya hesabından duyurdu.