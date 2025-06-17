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 | Dilek Ulusan

İcralık olan oyuncu Metin Keçeci, iş buldu

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirten oyuncu Metin Keçeci, gözyaşlarına boğularak sitem etmişti. İcralık olan Metin Keçeci, 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği duyurdu.

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İcralık olan oyuncu Metin Keçeci, iş buldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 11:15

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popüler olan Metin Keçeci, zor günler geçirdiğini belirterek gözyaşlarına boğulmuştu. Ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen oyuncu, icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

METİN KEÇECİ İŞ BULDU

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci son röportajında gözyaşlarına boğuldu. Oyuncu; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.

İcralık olan oyuncu Metin Keçeci, iş buldu

Ünlü oyuncunun siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakteriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

İcralık olan oyuncu Metin Keçeci, iş buldu
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