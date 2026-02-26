İbrahim Tatlıses 5 evine üzerine geçirdiğini iddia ettiği büyük oğlu Ahmet Tatlı ile mahkemelik oldu. Kızı Dilan Çıtak ise "İşlerime engel oluyor" diyerek babası İbrahim Tatlıses'i suçladı. İdo Tatlıses canlı yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'e mesaj atarak, Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Hanım'ı hedef gösterdi ve " BABAM’a, Işıl hanımın attığı bu ses kaydını dinlerseniz bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum" dedi.

HABERİN ÖZETİ İdo Tatlıses canlı yayında gönderdiği mesajla her şeyi anlattı! Dilan Çıtak'ın annesini suçladı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile mahkemelik olması, kızı Dilan Çıtak'ın babasını suçlaması ve İdo Tatlıses'in annesi Işıl Hanım'ı hedef göstermesiyle gündeme gelen aile içi anlaşmazlıklar, eski menajer Şule Yazar'ın mal varlığına dair iddialarıyla daha da alevlendi. İbrahim Tatlıses, 5 evine üzerine geçirdiğini iddia ettiği büyük oğlu Ahmet Tatlı ile mahkemelik oldu. Kızı Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in işlerine engel olduğunu belirterek suçladı. İdo Tatlıses, canlı yayına bağlanan Ece Erken'e mesaj atarak Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Hanım'ı hedef gösterdi ve Işıl Hanım'ın babasına attığı ses kaydını dinleterek durumu anlatmak istediğini belirtti. İdo Tatlıses, arkadan farklı şeyler yapıp ekranda farklı konuşanlardan olmadığını ve bu tarz polemiklerden uzak durmak istediğini ifade etti. İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, Bodrum'da yaşanan trafik kazası sonrası Tatlıses ailesi içinde miras ve mal varlığı tartışmalarının başladığını öne sürdü. Şule Yazar, İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde Tatlı'nın kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığı hakkında bilgi talep ettiğini iddia etti.

İDO TATLISES İLK KEZ KONUŞTU! DİLAN ÇITAK'IN ANNESİNİ SUÇLADI

İdo Tatlıses, Ece Erken'e gönderdiği mesajda "Ablacım kusuruma bakma anlayamadım. Çünkü ben böyle arkadan farklı şeyler yapıp ekranda farklı konuşan biri değilim. Benim hamurumda bu yok. Çok güzel bir şekilde yaptıkları hataları yok sayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi davranabiliyorlar. Ben bu değilim. Bu tarz polemiklerin içerisinde yer almaktan hoşnut değilim. Size özel değil, genel olarak zaten ne kadar uzak olduğumu sosyal yaşantımda görüyorsunuzdur belki. BABAM’a, Işıl hanımın attığı bu ses kaydını dinlerseniz bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ve kızınızın da tavırları ondan farklı değil. Nasıl uzak kalmak istemeyim? Size soruyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize ablacım." dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN MEJANERİNDEN ÇOK KONUŞULAN İDDİALAR

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazar, Bodrum’da yaşanan trafik kazasının ardından Tatlıses ailesi içinde yaşanan miras ve mal varlığı tartışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı. Şule Yazar, Tatlıses ile yollarını bir otel projesi nedeniyle ayırdıklarını belirterek, projeye ilişkin taleplerinin karşılanmadığını ve bu süreçte anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Yazar, kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü. İddiasına göre, Tatlıses’in bazı çocukları mevcut varlıklar hakkında bilgi talep etti. Gel Konuşalım programında konuşan Yazar, bu talebin İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı tarafından dile getirildiğini öne sürdü.