İdo Tatlıses canlı yayında gönderdiği mesajla her şeyi anlattı! Dilan Çıtak'ın annesini suçladı

İbrahim Tatlıses 5 evine üzerine geçirdiğini iddia ettiği büyük oğlu Ahmet Tatlı ile mahkemelik oldu. Kızı Dilan Çıtak ise "İşlerime engel oluyor" diyerek babası İbrahim Tatlıses'i suçladı. İdo Tatlıses canlı yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'e mesaj atarak, Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Hanım'ı hedef gösterdi ve " BABAM’a, Işıl hanımın attığı bu ses kaydını dinlerseniz bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum" dedi.
İdo Tatlıses, Ece Erken'e gönderdiği mesajda "Ablacım kusuruma bakma anlayamadım. Çünkü ben böyle arkadan farklı şeyler yapıp ekranda farklı konuşan biri değilim. Benim hamurumda bu yok. Çok güzel bir şekilde yaptıkları hataları yok sayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi davranabiliyorlar. Ben bu değilim. Bu tarz polemiklerin içerisinde yer almaktan hoşnut değilim. Size özel değil, genel olarak zaten ne kadar uzak olduğumu sosyal yaşantımda görüyorsunuzdur belki. BABAM’a, Işıl hanımın attığı bu ses kaydını dinlerseniz bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ve kızınızın da tavırları ondan farklı değil. Nasıl uzak kalmak istemeyim? Size soruyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize ablacım." dedi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazar, Bodrum’da yaşanan trafik kazasının ardından Tatlıses ailesi içinde yaşanan miras ve mal varlığı tartışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı. Şule Yazar, Tatlıses ile yollarını bir otel projesi nedeniyle ayırdıklarını belirterek, projeye ilişkin taleplerinin karşılanmadığını ve bu süreçte anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.
Yazar, kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü. İddiasına göre, Tatlıses’in bazı çocukları mevcut varlıklar hakkında bilgi talep etti. Gel Konuşalım programında konuşan Yazar, bu talebin İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı tarafından dile getirildiğini öne sürdü.