İlhan Şeşen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul
Usta müzisyen İlhan Şeşen akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastane dün hayatını kaybetti. İlhan Şeşen Caddebostan Kültür Merkezi’nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor
Akciğer kanserine yenik düşen usta müzisyen ve oyuncu İlhan Şeşen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şeşen için saat 11.00’de Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlenecek.
İlhan Şeşen'in cenazesi Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’ne getirildi. Düzenlenen törenin ardından saat 13.10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
Annem dizisinde birlikte rol alan Talat Bulut, İlhan Şeşen için düzenlenen törene ilk gelen isim oldu.