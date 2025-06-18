İlhan Şeşen'in ailesinden duygulandıran paylaşım

Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Şeşen'in ailesi, 18 Haziran doğumlu ünlü isim için duygusal bir paylaşım yaptı.

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisiyle sevenlerini süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 76 yaşında hayatını kaybetti.

İLHAN ŞEŞEN'İN AİLESİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

76 yaşında hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in ailesi ünlü ismin doğum günü için duygusal bir paylaşım yaptı. Sanatçının ailesi tarafından yapılan paylaşımda, ''Babamız, canımız, kahramanlarımız.. Sensiz ilk doğum günün'' ifadeleri yer aldı.

İlhan Şeşen'in ailesi vefat haberini, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu.