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 | Dilek Ulusan

İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu yeğeni Burhan Şeşen açıkladı

Uzun süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi altında olan İlhan Şeşen'in sağlığının kötüye gittiği iddia edildi. İddialar üzerine yeğeni Burhan Şeşen'den İlhan Şeşen'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 09:45

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, 2023 yılının aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edilmişti. İlhan Şeşen'in sevenlerini mutlu edecek haber yeğeninden geldi.

İLHAN ŞEŞEN'İN SON SAĞLIK DURUMUNU YEĞENİ AÇIKLADI

İlhan Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen, çıkan iddialar sonrası açıklama yaparak, "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok." dedi.

Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumunu 'Gel Konuşalım' programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ duyurdu. Mustafa Üstündağ, "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.'' dedi.

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