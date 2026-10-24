İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Ben Bilmem Eşim Bilir yarışması, bir dönem sevilerek izlenen programlar arasında yerini alıyordu. Eşlerin, nişanlıların katılımıyla gerçekleşen yarışma programında büyük ödül araba için kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyordu. Yayınlandığı dönemde çokça konuşulan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ yarışma programı, hafızalara kazınan sahneleriyle dikkat çekerken sunucu İlker Ayrık’tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi. Yarışmanın perde arkasını anlatan ünlü isim, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdikleri tepkilerin program da zamanla farklı dinamikleri anlattı.

İLKER AYRIK’TAN YILLAR SONRA GELEN BEN BİLMEM EŞİM BİLİR İTİRAFI!

Ekranların sevilerek ve heyecanla takip ettiği yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha heyecanla takip edilen işler arasında yerini alıyor. Eşlerin, nişanlıların yarıştığı programa büyük ödülünde araba olması heyecanı daha da artırıyordu.

Özellikle de eşler arasındaki diyaloglar hem izleyenleri hem de yarışmada bulunan yarışmacıları eğlendirirken, kıran kırana bir mücadelenin de görüntüleri ekranlara geliyordu. Sunucu İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumuyla da hafızalara kazınan Ben Bilmem Eşim Bilir programı hakkında yıllar sonra gelen itiraf adeta gündeme bomba gibi düştü.

Onedio’nun haberine göre, Afacanlar Youtube kanalına konuk olan İlker Ayrık, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla programın en dikkat çeken unsurları haline geldiğini söyledi. İlker Ayrık, televizyon tarihinde ilk kez kendi programında oluşan bu durum hakkında açıklamalarda bulundu.

PROGRAMIN PERDE ARKASINI ANLATTI: “FARKLI BİR DİNAMİK OLUŞTU”

Ben Bilmem Eşim Bilir’in ünlü sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu. Programda kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği sert tepkiler hakkında konuşan Ayrık, olayların perde arkasını anlattı.

Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasında zamanla farklı bir dinamikliğin oluştuğunu ifade eden İlker Ayrık, programda kadın yarışmacıların eşlerine yapmış olduğu sert tepkilerin zamanla program içinde farklılıkların oluşturduğunu açıkladı.

İlker Ayrık, “Kadının erkeğe böyle hıncını çıkarabildiği, rahatlayabildiği bir ortam herhalde kendi kendine oluştu.” diyerek eşler arasında meydana gelen ve rekabetin getirdiği adrenalinle kadınların daha çok sert tepkiler verdiğini söyledi.

Diğer bir yandan da bu durumun kendi kendine oluştuğunu ifade eden Ayrık, bazı kadın yarışmacıların kendisinden özellikle eşlerine yönelik sorular sormasını istediğini de anlattı.