Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:45

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Bir döneme danga vuran ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ programı üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Özelikle de İlker Ayrık’ın hafızalara kazınan sunumuyla dikkatleri üzerine çeken program, sevilen işlerden biri oluyordu. Öyle ki sunucu İlker Ayrık’tan yıllar sonra Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı geldi. Programın perde arkasını anlatan Ayrık, yarışmacıların gösterdiği tepkilerden sonra programın farklı bir dinamiği olduğundan söz etti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:45

Ben Bilmem Eşim Bilir yarışması, bir dönem sevilerek izlenen programlar arasında yerini alıyordu. Eşlerin, nişanlıların katılımıyla gerçekleşen yarışma programında büyük ödül araba için kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyordu. Yayınlandığı dönemde çokça konuşulan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ , hafızalara kazınan sahneleriyle dikkat çekerken sunucu ’tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi. Yarışmanın perde arkasını anlatan ünlü isim, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdikleri tepkilerin program da zamanla farklı dinamikleri anlattı.

İLKER AYRIK’TAN YILLAR SONRA GELEN BEN BİLMEM EŞİM BİLİR İTİRAFI!

Ekranların sevilerek ve heyecanla takip ettiği yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha heyecanla takip edilen işler arasında yerini alıyor. Eşlerin, nişanlıların yarıştığı programa büyük ödülünde araba olması heyecanı daha da artırıyordu.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Özellikle de eşler arasındaki diyaloglar hem izleyenleri hem de yarışmada bulunan yarışmacıları eğlendirirken, kıran kırana bir mücadelenin de görüntüleri ekranlara geliyordu. Sunucu İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumuyla da hafızalara kazınan Ben Bilmem Eşim Bilir programı hakkında yıllar sonra gelen itiraf adeta gündeme bomba gibi düştü.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Onedio’nun haberine göre, Afacanlar Youtube kanalına konuk olan İlker Ayrık, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla programın en dikkat çeken unsurları haline geldiğini söyledi. İlker Ayrık, televizyon tarihinde ilk kez kendi programında oluşan bu durum hakkında açıklamalarda bulundu.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

PROGRAMIN PERDE ARKASINI ANLATTI: “FARKLI BİR DİNAMİK OLUŞTU”

Ben Bilmem Eşim Bilir’in ünlü sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra şaşırtan itiraflarda bulundu. Programda kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği sert tepkiler hakkında konuşan Ayrık, olayların perde arkasını anlattı.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasında zamanla farklı bir dinamikliğin oluştuğunu ifade eden İlker Ayrık, programda kadın yarışmacıların eşlerine yapmış olduğu sert tepkilerin zamanla program içinde farklılıkların oluşturduğunu açıkladı.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

İlker Ayrık, “Kadının erkeğe böyle hıncını çıkarabildiği, rahatlayabildiği bir ortam herhalde kendi kendine oluştu.” diyerek eşler arasında meydana gelen ve rekabetin getirdiği adrenalinle kadınların daha çok sert tepkiler verdiğini söyledi.

İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı! Programın perde arkasını anlattı: “Farklı bir dinamik oluştu”

Diğer bir yandan da bu durumun kendi kendine oluştuğunu ifade eden Ayrık, bazı kadın yarışmacıların kendisinden özellikle eşlerine yönelik sorular sormasını istediğini de anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü
İlker Ayrık'ın gözlerden uzak hayatı ortaya çıktı! Beykoz'da 17 dönümlük çiftlik kurdu
ETİKETLER
#ilker ayrık
#Ben Bilmem Eşim Bilir
#yarışma programı
#Kadın Yarışmacı
#Afacanlar Youtube Kanalı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.