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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:07

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından düzenlenen anma törenine yakın dostu İlker Ayrık'ın katılmaması, kısa sürede küslük iddialarını beraberinde getirdi. Ancak merak edilen sorunun cevabı günler sonra geldi. Şoray Uzun, iki oyuncu arasında herhangi bir kırgınlık olmadığını açıklarken Ayrık'ın tören sırasında Türkiye'de bulunmadığını söyledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:07

dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle tanınan 'ın ölümünün ardından düzenlenen törende birçok sanatçı yer almıştı. Kılıç'ın rol arkadaşlarından İlker Ayrık'ın törende görülmemesi dikkat çekerken, ortaya atılan küslük iddialarına Şoray Uzun'dan açıklık geldi. Uzun, Ayrık'ın önceden planlanan işi nedeniyle Avustralya'da olduğunu belirtti.

İLKER AYRIK'IN NEDEN SERHAT KILIÇ'IN CENAZESİNE KATILMADIĞI BELLİ OLDU

Televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Serhat Kılıç, 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmişti. Oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük üzüntüye neden olurken Kılıç için İstanbul'daki Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenmişti.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

Meslektaşlarının ve sevenlerinin katıldığı törende Kılıç'ın rol arkadaşları da yer aldı. Ancak Seksenler dizisinde birlikte rol alan 'ın törende bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

KÜSLÜK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Ayrık'ın törende yer almaması, sosyal medyada da çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. İki oyuncunun arasında bir sorun olup olmadığı merak edilirken, konuya ilişkin açıklama Kılıç'ın yakın dostlarından Şoray Uzun'dan geldi.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

Uzun, iki oyuncu arasında herhangi bir küslük bulunmadığını özellikle vurguladı. Böylece Ayrık'ın törene katılamamasının arkasında bir kırgınlık olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

İLKER AYRIK NEDEN TÖRENDE YOKTU?

Şoray Uzun'un aktardığı bilgilere göre İlker Ayrık, Serhat Kılıç'ın anma töreninin yapıldığı sırada Türkiye'de değildi. Ayrık'ın daha önceden planlanmış bir iş programı kapsamında Avustralya'da bulunduğu ifade edildi.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

Yurt dışında gerçekleşecek etkinliğin biletlerinin daha önceden satışa sunulduğunu belirten Uzun, bu nedenleAyrık'ın programını iptal ederek Türkiye'ye dönemediğini söyledi. Böylece ünlü oyuncunun törene katılamamasının nedeni de netleşmiş oldu.

İlker Ayrık'ın neden Serhat Kılıç'ın cenazesine katılmadığı belli oldu! Herkes küs olduğunu düşünmüştü

ARALARINDA HERHANGİ BİR KÜSLÜK YOK

Şoray Uzun, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidererek İlker Ayrık ile Serhat Kılıç arasında herhangi bir kırgınlık olmadığını dile getirdi. Ayrık'ın törene katılamamasının tamamen daha önceden belirlenen yurt dışı programından kaynaklandığını belirtti.

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#İstanbul
#seksenler
#şoray uzun
#ilker ayrık
#serhat kılıç
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