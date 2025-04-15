İmza atmayı unutan Merve Taşkın, yetkililere seslendi!

Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası yağan şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı. 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakıldı. Evini taşıyan Merve Taşkın, imza atmayı unutunca bakın ne yaptı.

MERVE TAŞKIN İMZA ATMAYI UNUTTU

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Her gün karakola giderek imza veren Merve Taşkın, taşınma telaşı yaşarken karakola gitmeyi unuttu.

Son anda imza vermesi gerektiğini hatırlayan Taşkın hemen karakola gitti. Merve Taşkın sosyal medyadan ise karakola giderken yetkililere seslendi. Fenomen "Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor ne olur..." dedi.