Rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı

Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şiddet görüntülerine tepki yağarken, birçok kişi videonun ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.

SANSAR SALVO GÖZALTINA ALINDI

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Sansar Salvo'nun babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Sansar Salvo, bunun üzerine sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşımda bulunmuştu. Rapçi, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada Ekin Can Arslan'ın görüntülerinin şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunulmuştu. Arslan, gözaltına alındı. Rapçi, X hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.