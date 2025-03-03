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 | Dilek Ulusan

İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek 20 Aralık 2024 yılında Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için mahkemeye başvurdu. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

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İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 13:27

İş insanı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

"FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL"

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

İNAN KIRAÇ'A VASİ TALEBİ

Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı. Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da aldı. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İNAN KIRAÇ KİMDİR
1937 doğumlu İnan Kıraç, Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur. 1948 yılında Eskişehir'de Gazi İlkokulu'nu, ardından Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'ta okumuştur. Bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı.
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