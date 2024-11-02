İngiliz şarkıcı Charli XCX ile akım oldu: Yılın kelimesi Brat! İşte anlamı

02 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 16:35

İngiltere merkezli Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak şarkıcı Charli XCX tarafından popülerleştirilen "brat" kelimesini seçti. ABD Başkan Adayı Kamala Harris seçim kampanyası ile de kendini gösteren bu sözcüğün anlamını merak edenler, brat ne demek sorusunu araştırıyor.

İngiltere merkezli Collins Sözlüğü, 2024​ yılının kelimesini seçti. Sözlüğe göre yılın kelimesi "brat" oldu. Sözcüğün bu kadar popülerlik kazanmasında büyük rol oynayan isimse ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Charli XCX oldu. Peki brat ne demek? Brat summer ne anlama geliyor? İşte detaylar.

BRAT NE DEMEK?

Özellikle Z kuşağının benimsediği ve genç kızların, erkek dünyasına olan isyanının simgesi olarak popülerlik kazanan brat kelimesi, Collins tarafından "kendine güvenen, bağımsız ve hedonist bir tavırla karakterize edilen" kişi olarak tanımlandı. Yıl boyunca müzik listelerinde zirvede yer alan albümüne de "brat" adını veren Charli XCX, bu kelimeye yeni bir anlam da kazandırdı.

Şarkıcı, "brat" kelimesini "biraz dağınık, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" olarak tanımlarken, TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarda kelimenin aynı zamanda "Kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" birini işaret ettiğini belirtti.

BRAT SUMMER NE ANLAMA GELİYOR?

Collins Sözlüğü'ne göre "brat" kelimesi yalnızca bir albüm ismi olmaktan çıkarak küresel çapta yankı uyandıran bir kültürel fenomene dönüşmüş durumda. Öte tarafta "brat summer" adıyla bilinen yaz dönemi için de "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" denildi.

ABD BAŞKAN ADAYI KAMALA HARRİS DE "BRAT" İLAN EDİLDİ

Bu arada kelime yalnızca gençler arasında değil, siyaset dünyasında da kendine yer buldu. ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris bile seçim kampanyalarında "brat" ifadesini kullandı. Charli XCX, X platformunda yaptığı bir paylaşımda "Kamala brat'tir" diyerek Harris'i desteklediğini belirtmişti.