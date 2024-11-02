7 taneden fazla yediğinizde sağlığınızı tehlikeye atan kuruyemişi ünlü diyetisyen duyurdu

02 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:56

Kanadalı diyetisyen Abbey Sharp, yüksek miktarda selenyum içerdiğinden dolayı fazla tüketmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açacak kuruyemişi açıkladı. Sadece 7 taneden fazla yemek bile hayatı tehlikeye atıyor. İşte o kuruyemiş.

Kanadalı diyetisyen Abbey Sharp, çok fazla Brezilya fındığı yemenin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini öne sürdü. Sharp, sosyal medya hesabından "Bu bir şaka değil, arkadaşlar. Bunu çok az insan biliyor ama çok fazla Brezilya fındığı yemek ölümcül olabilir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

BREZİLYA FINDIĞINI YERKEN DİKKAT EDİN

37 yaşında olan Sharp, TikTok, Instagram ve YouTube'da iki milyon takipçiye sahip. Asıl endişe kaynağının ise selenyum olduğunu belirtiyor. Selenyum minerali doğurganlık ve metabolizmaya yardımcı oluyor ve yumurta, balık, mantar ve hindi gibi çeşitli gıdalarda bulunuyor. Ancak Brezilya fındığı, bu mineralin en zengin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Sharp'a göre, sadece 1 ons (6-8 adet) Brezilya fındığı, günlük önerilen selenyum miktarının yaklaşık yüzde 1000'ini içeriyor. Bu da aşırı doz almanın oldukça kolay olduğunu gösteriyor. "Selenyum için üst sınır 400 mikrogramdır ve bu sınırı aşmak için sadece yedi fındık yeterlidir. Ve çocuklar için bu sayı çok daha düşük" diye ekledi.

Instagram'da 1,5 milyondan fazla izlenen paylaşımında, aşırı selenyum tüketmenin zararlarını sıraladı. Toksisite belirtilerinin sarımsak kokulu nefes, ishal, kırılgan tırnaklardan, böbrek ve kalp yetmezliği gibi hayatı tehdit eden semptomlara kadar uzanabileceğini belirten Sharp, şöyle konuştu:

"BREZİLYA FINDIĞINI ATIŞTIRMALIK GİBİ DÜŞÜNMEYİN"

"Bence Brezilya fındıkları, ön yüzünde açık bir uyarı ile satılmalı ve daha çok bir atıştırmalık değil, bir takviye olarak düşünülmeli. Bu yüzden yer fıstığıyla yetinelim ve Brezilya fındıklarını dolapta tutalım."

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Diyet Takviyeleri Ofisi, selenyum hakkında ayrıntılı tavsiyeler verdi. "Gereken miktarda selenyumu deniz ürünleri, et, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri, ekmekler, tahıllar ve diğer tahıl ürünleri gibi çeşitli yiyecekleri tüketerek alabilirsiniz" dedi.

Araştırmalar, daha düşük selenyum düzeylerine sahip bireylerin çeşitli kanser türlerini geliştirme riskinin arttığını öne sürüyor, ancak bu rehberlikte, "Selenyum takviyelerinin kanser riskini azaltıp azaltmadığı belirsiz" şeklinde uyarı bulunuyor.