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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:22

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Akademik kariyeriyle oldukça çok konuşulan İoanna Kuçuradi’nin vefat haberinin ardından cenaze programı da merak konusu oldu. Arama motorlarında cenaze programı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:22

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, hayatını kaybetti. 89 yaşında olan ünlü akademisyen İoanna Kuçuradi’nin vefatı sevenlerini derin bir hüzne boğarken cenaze programı da merak konusu oldu. 4 Ekim 2026’da cenaze programı olacak olan İoanna Kuçuradi, doğum günün de defnedilecek. Peki, İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

İOANNA KUÇURADİ CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Başarılı akademik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran İoanna Kuçuradi, 1939 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatındaki başarısının ardından ’nde çalışan İoanna Kuçuradi, 1978 yılında profesör olarak felsefe alanına giriş yaptı. Hatta ’nde 1969 yılında Felsefe Bölümü’nü kuran Kuçuradi, emekli olana kadar orada çalışmıştır.

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

Sadece akademik çalışmalarıyla değil, eserleriyle de oldukça sevilerek takip edilen İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayatını kaybetmesiyle gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir tedavi gördüğü bilinen İoanna Kuçuradi, geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

Vefat haberlerinden sonra arama motorlarında ‘İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu?’ soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ünlü akademisyenin cenaze programı belli oldu.

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin cenazesi 4 Ekim 2026 Pazar günü Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Yapılan programın ardından ünlü akademisyen Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

İOANNA KUÇURADİ CENAZESİ NE ZAMAN?

İoanna Kuçuradi’nin cenazesi, 4 Ekim 2026 Pazar günü. Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.

İoanna Kuçuradi cenaze programı belli oldu mu? İoanna Kuçuradi cenazesi ne zaman?

Bir süredir tedavi altında olduğu bilinen ünlü ismin hastalığı hakkında ya da ayrıntılı bir bilgi bulunmadı. Vefatına dair bilgiler kamuoyunda kısıtlı bir şekilde bulunan İoanna Kuçuradi, vefatının ardından arkasında binlerce eser bırakarak felsefe alanında başarılı işlere imza attı.

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#Atatürk Üniversitesi
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#İoanna Kuçuradi
#Maltepe Üniversitesi
#Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı
#Magazin
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