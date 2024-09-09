İpek Açar ikinci kez anne olmuştu! İlk kez oğlu Ömer'in yüzünü gösterdi

09 Eylül 2024 12:31 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:32

Kayahan'ın vefatı sonrası sonrası müzisyen Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu. İlk kez oğlu Ömer'in yüzünü paylaşan İpek Açar'a 'Tıpkı babası' yorumları yağdı.

İpek Açar, 2019 yılında Müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi geçen sene aralık ayında ise ikinci kez anne olmuştu. Oğlunun yüzünü ilk kez paylaşan İpek Açar'a Petek Dinçöz, Ebru Şallı ve Nilüfer'den yorum gecikmedi.

İPEK AÇAR İLK KEZ OĞLUNUN YÜZÜNÜ PAYLAŞTI

Oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan İpek Açar, yorum yağmuruna tutuldu. İpek Açar’ın oğlu Ömer’i görenler ‘Tıpkı babası’ yorumları yapıldı. İpek Açar’ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül adında da bir kızı bulunuyor.

İPEK AÇAR KİMDİR?

7 Şubat 1976 doğumlu İpek Açar, Ankara doğumludur. İpek Açar, 11 yaşındayken TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansı ile birincilik ödülü aldı. Kayahan ile evlilik yapan İpek Açar, 2019 yılında ise müzisyen Alper Kömürcü ile evlendi.