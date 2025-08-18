Menü Kapat
Arama Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İpek Kıraç ile İnan Kıraç kavgası bitti! O anların karesi geldi

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç arasındaki yıllardır devam eden küslük sonunda bitti. İpek Kıraç, babasıyla karesini paylaşarak "Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç kavgası bitti! O anların karesi geldi
18.08.2025
saat ikonu 09:17
18.08.2025
saat ikonu 09:17

İş insanı ile kızı arasındaki küslük bitti. İpek Kıraç babasının son halini sosyal medyadan paylaşıp "Hayat ne kadar garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik. Ama emin olduğum tek bir şey var; hayat ne getirirse getirsin, ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İPEK KIRAÇ İLE İNAN KIRAÇ'TAN İLK KARE GELDİ

İpek Kıraç ile babası İnan Kıraç'ın arası uzun süredir açıktı. İş insanı İnan Kıraç’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla iptal edildi. Baba kız aralarındaki sorunu çözdü ve barıştı. İpek Kıraç babasıyla karesini paylaşarak, "Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. 'İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadik….." diyerek sözlerine başladı.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç kavgası bitti! O anların karesi geldi

Babası İnan Kıraç'ın ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyen İpek Kıraç, "Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. 'Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi. “Aramıza girdiler” diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz… Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik" dedi.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç kavgası bitti! O anların karesi geldi

Paylaşımına beğeni yağan İpek Kıraç, "Önemli olan ben babama kavuştum… Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… -Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim…" diyerek sözlerini bitirdi.

