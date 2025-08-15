Seda Sayan estetik bağımlısı iddialarına cevap verdi! İlk kez bu kadar sert çıktı

2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen 61 yaşındaki Seda Sayan, estetik bağımlısı olduğu iddialarına ilk kez cevap verdi. Sayısız operasyon geçiren Seda Sayan, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

SEDA SAYAN'DAN ESTETİK AÇIKLAMASI

Estetik bağımlısı olduğu eleştirilerine cevap veren Sayan, geçtiğimiz aylarda fransız askısı ile yüzünü gerdirmiş ve gençlik iksiri olarak yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmişti. Konu hakkında konuşan Seda Sayan, "Biz estetik yaptırdığımızı söylüyoruz ondan estetikli olduğumuzu biliyorlar. Normalde kimse söylemiyor." diyerek sert çıktı.

Geçmişte yaptırdığı sayısız estetiklerle sık sık gündeme gelen 61 yaşındaki Seda Sayan, en son yeni doğan bebeklerin göbek bağından yapılan 'Altın Eksozom' yöntemini denediğini duyurmuştu.

Kadırgalı Seda, kırışıklıklarını ve yaşlılık çizgilerini gidermek için sürekli botoks yaptırıyor. Göz kapağındaki sarmaları ve torbaları ortadan kaldırmak içinse göz kapağı estetiği oldu. Seda Sayan gençleşme uğruna yüzüne ve dekolte bölgesine sünnet derisi enjekte ettirdi. Seda Sayan ayrıca düzenli olarak botoks ve lazer işlemleri de yaptırıyor.