İpek Kıraç ile Sezer Uysal'ın evlilik kararına Caroline Koç'tan destek

İstanbul
İnan Kıraç ile merhum Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir beraber olduğu DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik kararı aldı. İpek Kıraç ile Sezer Uysal evliliğine ise Caroline Koç'tan onay geldi.
İnan Kıraç ile merhum Suna Kıraç'ın kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik kararı almıştı.
Merhum iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, damat adayı Sezer Uysal'ı sosyal medyadan onayladı. Caroline Koç, eşinin kuzeni olan İpek Kıraç'ın müstakbel eşini Instagram'da takip etmeye başladı.
Caroline Koç'un eşi Mustafa Koç, 2016'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İpek Kıraç ile Sezer Uysal 'ın, eylül ayında evleneceği konuşuluyor.