İpek Kıraç ile Sezer Uysal'ın evlilik kararına Caroline Koç'tan destek

İnan Kıraç ile merhum Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir beraber olduğu DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik kararı aldı. İpek Kıraç ile Sezer Uysal evliliğine ise Caroline Koç'tan onay geldi.