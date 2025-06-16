İran'da savaşın ortasında kalan şarkıcı Lara'dan yeni haber

Katmer Katmer şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Lara, 2023 yılında evlendiği İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile birlikte bir süredir İran’da yaşıyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası ülkedeki gerginlik tırmanırken, Lara da yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞARKICI LARA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen şarkıcı, İran’daki durumun çok kritik olduğunu belirtmişti. Paylaşımında, “İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Lara, bu paylaşımının ardından saatler içinde Türkiye’ye dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lara, “Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” sözleriyle duygularını paylaştı.