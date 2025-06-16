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 | Dilek Ulusan

Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Çok acil vasi atanması gerekiyor"

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşadığı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 29 kiloya düşen Nihal Candan'ın yakın arkadaşı durumunun ne kadar kritik olduğunu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda anlattı.

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Nihal Candan'ın durumu çok kritik!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:09

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın, tutukluluk süreci boyunca ciddi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Uzun süredir anoreksiya nervoza ile mücadele ettiği belirtilen genç kadının son olarak 29,5 kiloya kadar düştüğü bildirildi.

NİHAL CANDAN'IN ARKADAŞI TÜM GERÇEĞİ ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü hastanedeki yatağında kutlayan Nihal Candan'ın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın son durumu ile ilgili korkutan açıklamalar yaptı. Pınar Kerimoğlu, "Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik.

Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Çok acil vasi atanması gerekiyor"

"ACİL VASİ ATANMASI GEREKİYOR"

Vasi atanması gerektiğini belirten Kerimoğlu, "Acil vasi atanması gerekiyor aileden, annesinin. Onun için hemen Adalet Bakanlığı'na hatta Hande Yener yazmış. Acil hem de çok acil bir vasi atanıp tedavi uygulanması gerekiyor" dedi.

Nihal Candan'ın durumu çok kritik! "Çok acil vasi atanması gerekiyor"
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