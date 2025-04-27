İrem Derici hatasına yandı! Tarkan'a dayanamadı, annesine seslendi

İrem Derici, Tarkan'ın Avrupa turnesinde annesine göz yaşları dökmesi sonrası Instagram'da paylaşım yaptı. Derici, annesinden özür dileyerek ''Ağla ağla bittim. Ah Tarkanım. Biz kaç yaşına gelirsek gelelim onların bebekleriyiz'' dedi.

Şarkıcı İrem Derici, Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatının ardından Avrupa turnesinde göz yaşı dökmesi üzerine paylaşım yaptı. Instagram hesabından duygusal paylaşım yapan Derici, Tarkan'a başsağlığı dileyerek kendi annesinden özür diledi.

İrem Derici sosyal medyada çok aktif olmayınca annesinin meraklandığını ve ona ters tepki verdiğini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında Tarkan’ın duygularına değinerek, ''Tüm vefat eden annelerimizin ruhu şad olsun, ağla ağla bittim. Ah Tarkanım… Asla kapanmayacak bir yara. Allah büyük sabır versin.'' dedi.

İREM DERİCİ ANNESİNE SESLENDİ

İrem Derici paylaşımının devamında şunları söyledi:

Annelerimize de hala hayattaysa sımsıkı sarılalım. Ben sabah sosyal medyada günlerdir aktif değilim diye çok meraklanmış, 'hasta mısın kızım, sesin soluğun çıkmıyor' diye sordu dediği için anneme sesimi yükselttim. Şu an ekstra onun için de ağlıyorum. Kadın meraklanmış be İrem, iyiyim anneciğim merak etme desene! Biz kaç yaşına gelirsek gelelim onların bebekleriyiz. 38 yaşında olmam bir şeyi değiştirmiyor, bebeğiyim ben onun. Canım annem, çok özür dilerim.

