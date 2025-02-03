İrem Derici rahatsızlığı hakkında ilk kez konuştu! "Kiralık katil gibiyim"

03 Şubat 2025 09:35 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:35

Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı İrem Derici, muhabirlerin sorularını cevapladı. Daha önce geçirdiği kaza sonrası uyurgezer olduğunu açıklayan İrem Derici, konu hakkında da sessizliğini bozdu. Uyku uyuyamadığını belirten İrem Derici, "Kiralık katil uykusundayım." dedi.

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İrem Derici, geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir kaza yaşamış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza sonrası uyurgezer olduğunu açıklayan İrem Derici, rahatsızlığı hakkında ilk kez konuştu.

İREM DERİCİ: TEDAVİ OLACAĞIM

İrem Derici yaşadığı talihsiz kazayla ilgili, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım.” demişti.

İrem Derici, uyurgezer rahatsızlığıyla ilgili, "Uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim." dedi.

Melih Kunukçu ile aşklarının çok iyi gittiğini belirten şarkıcı, "Melih'le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var, dillensin istemiyorum. O yüzden sakin yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım" dedi.