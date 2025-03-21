Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İrem Derici'yi duygulandıran sürpriz: Ağlattın

İrem Derici sosyal medya hesabından mutluluk gözyaşlarını paylaştı. 38 yaşına giren İrem Derici'ye sevgilisi Melih Kunukcu ve arkadaşları sürpriz yaptı. Jest karşısında duygulanan İrem Derici, hayranının gönderdiği notla ise hüngür hüngür ağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İrem Derici'yi duygulandıran sürpriz: Ağlattın
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 13:32

İrem Derici'nin 38. doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ve arkadaşlarının organizasyonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan İrem Derici asıl hayranından gelen mektupla hüngür hüngür ağladı.

İREM DERİCİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

21 Mart tarihinde 38 yaşına giren İrem Derici'yi duygulandıran doğum günü kutlaması geldi. Bir hayranının kendisi için yazdığı mesajı paylaşan ünlü şarkıcı 'Ağlattın' notunu düştü.

Mesajda, "1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu. 'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü. Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü." ifadeleri yer aldı.

Ceylan Ertem İrem Derici'yi kızdırdı: Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun | TGRT Haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım! 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma'
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.