İrem Derici'yi duygulandıran sürpriz: Ağlattın

İrem Derici'nin 38. doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ve arkadaşlarının organizasyonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan İrem Derici asıl hayranından gelen mektupla hüngür hüngür ağladı.

İREM DERİCİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

21 Mart tarihinde 38 yaşına giren İrem Derici'yi duygulandıran doğum günü kutlaması geldi. Bir hayranının kendisi için yazdığı mesajı paylaşan ünlü şarkıcı 'Ağlattın' notunu düştü.

Mesajda, "1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu. 'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü. Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü." ifadeleri yer aldı.