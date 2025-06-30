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 | Dilek Ulusan

İrem Sak'tan meslektaşlarına gönderme! Havalimanındaki ünlülere taş attı

Dedemim Fişi, Ölümlü Dünya ve Yalan Dünya gibi projelerle adından söz ettiren İrem Sak konuk olduğu İbrahim Selim'in programında açıklamalarıyla çok konuşuldu. Havalimanında röportaj veren ünlülere taş atan İrem Sak, yorum yağmuruna tutuldu.

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İrem Sak'tan meslektaşlarına gönderme! Havalimanındaki ünlülere taş attı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:24

İrem Sak, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Programda itiraflarını da sıralayan Sak, havaalanı röportajlarıyla ilgili yorumlarıyla bazı ünlülere göndermede bulundu.

İREM SAK, HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENEN ÜNLÜLERE TAŞ ATTI

Sevgilisi Furkan Korkmaz'ın yurt dışında basketbol kariyerine devam etmesinin ardından sık sık seyahat ettiğini dile getiren İrem Sak, "Son 3 senedir Amerika'ya 35-40 kez gidip gelmişimdir. Hiç benim havaalanı röportajımı gördünüz mü? Çünkü çağırmadık." sözleriyle meslektaşlarına göndermede bulundu.

İrem Sak'tan meslektaşlarına gönderme! Havalimanındaki ünlülere taş attı

İrem Sak ayrıca, kısa bir dönem çalıştığı menajerinden ayrıldıktan sonra ise, 'Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun.' dediği belirtti. İrem Sak'ın daha sonra öğrendiğine göre de kendisine gelen Ölümlü Dünya senaryosunu hiç iletmemiş ve hatta kendisi adına 'Hayır' dediğini de programda belirtti. Sosyal medyada bu kişinin Ayşe Barım olduğu iddia edilirken, İrem Sak Ayşe Barım iddialarını yalanladı.

İrem Sak'tan meslektaşlarına gönderme! Havalimanındaki ünlülere taş attı
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ETİKETLER
#amerika
#furkan korkmaz
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#İrem Sak
#İbrahim Selim
#Havaalanı Röportajları
#Magazin
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