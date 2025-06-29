Sahnede fenalaşmıştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Tansiyonun düştüğü öğrenilen Orhan, hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ünlü şarkıcı bugün taburcu edildi. Sosyal medyada yayılan 'Sevcan Orhan kalp krizi geçirdi' iddialarına ise kardeşi Cihan Orhan'dan açıklama geldi. Cihan Orhan, "kalp krizi söz konusu değil" ifadelerin kullandı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA VE İSTİRAHAT EDİYOR"

Kardeşi Cihan Orhan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

