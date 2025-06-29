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 | Özge Sönmez

Sahnede fenalaşmıştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta verdiği konserde aniden fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Orhan'ın taburcu edildiği öğrenildi. Ünlü sanatçının kardeşi sosyal medyada yayılan 'kalp krizi' iddialarına da cevap verdi.

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Sahnede fenalaşmıştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 15:25

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Tansiyonun düştüğü öğrenilen Orhan, hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ünlü şarkıcı bugün taburcu edildi. Sosyal medyada yayılan 'Sevcan Orhan kalp krizi geçirdi' iddialarına ise kardeşi Cihan Orhan'dan açıklama geldi. Cihan Orhan, "kalp krizi söz konusu değil" ifadelerin kullandı.

Sahnede fenalaşmıştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA VE İSTİRAHAT EDİYOR"

Kardeşi Cihan Orhan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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#kktc
#konser
#lefkoşa
#Sevcan Orhan
#Tansiyon Düşmesi
#Sağlığı
#Magazin
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