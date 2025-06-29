Son dakika | Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Kalp krizi geçirdiği öne sürüldü

Son dakika haberi: Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan konser vermek için geldiği Kıbrıs'ta sahnede fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Orhan, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta konser veren Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen 42 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale orkestra ekibi tarafından yapıldı.

Orhan, 112 Acil Yardım ekiplerinin çağırılmasının ardından sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

16 Ağustos 1982'de İstanbul'da hayata gözlerini açan Sevcan Orhan çocukluğundan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede katıldığı Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında ''Nenni Bebek'' isimli ilk albümüyle adından söz ettirdi. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri verdi. Müzik yaşamına yeni albümlerle devam etti.