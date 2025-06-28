Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Reyting rekorları kıran dizide, Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı.

CEREN KARAKOÇ'UN HAFTALIK KAZANCI BELLİ OLDU

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Karakoç'un geçtiğimiz sezon için diziden bölüm başına 50 bin TL aldığı iddia edildi. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı böylelikle 4 bölüm için 200 bin TL kazanıyormuş. Ünlü ismin yeni sezonda ne kadar kazanacağı ise henüz bilinmiyor.