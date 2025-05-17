İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

YASMIN LEVI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1975 Kudüs doğumlu Yasmin Levi, Bunun yanında darbuka, ud, keman, çello ve piyano gibi enstrümanları birleştirerek Orta Çağ Yahudi-İspanyol (Ladino) şarkılarına yeni bir yorum getirdi.