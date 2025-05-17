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 | Dilek Ulusan

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konser vereceği haberinin ardından eleştiriler peş peşe geldi. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi.

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İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 11:15

Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri iptal etti. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de iptal edilmişti.

YASMIN LEVY'İN İSTANBUL KONSERİNE TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Türkiye'de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi
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Sıkça Sorulan Sorular

YASMIN LEVI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
23 Aralık 1975 Kudüs doğumlu Yasmin Levi, Bunun yanında darbuka, ud, keman, çello ve piyano gibi enstrümanları birleştirerek Orta Çağ Yahudi-İspanyol (Ladino) şarkılarına yeni bir yorum getirdi.
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