Issız Adam Cemal Hünal ile Lale Cangal boşandı! Duruşmayı beklerken yaptığı hareket şaşırttı

07 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:55

Issız Adam filmiyle tanınan oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi keman sanatçısı Lale Cangal ile boşandı. Duruşmanın başlamasını kitap okuyarak bekleyen Cemal Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesi kararlaştırıldı.

Leyla ile Mecnun, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Cemal Hünal, 13 yıl önce evlendiği Lale Cangal ile boşandı. Duruşma salonunda hazır bulunan çift, 10 dakikada anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

CEMAL HÜNAL'IN 13 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ

Özellikle 'Issız Adam' filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma​ davası karara bağlandı. 13 yıllık evlilikleri 10 dakikada biten Cemal Hünal ve Lale Cangal, birlikte mahkeme salonundan ayrıldı.

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

LALE CANGAL KİMDİR?

1981 yılında Hollanda'da doğan Lale Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Eski eşi Cemal Hünal gibi oyunculuk yapan Lale Cangal, Annem, Kurtlar Vadisi Pusu ve Emret Komutanım gibi dizilerde rol aldı. 2011 yılında Cemal Hünal ile evlenen Lale Cangal'ın Doğan Atilla adında oğlu bulunuyor.

CEMAL HÜNEL KİMDİR?

2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu Cemal Hünal, Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Bir Zamanlar Osmanlı dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı. Cemal Hünal, 2008 yılında rol aldığı Issız Adam filmiyle popülerlik kazandı.