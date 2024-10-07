Kızıl Goncalar Cüneyd'in dublörü ortaya çıktı! Mert Yazıcıoğlu'na benzerliği 'pes' dedirtti

07 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:47

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd rolüyle yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü ortaya çıktı. Cüneyd karakterinin kıyafetleriyle sosyal medyada paylaşım yapan dublör yorum yağmuruna tutuldu.

Başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar​ dizisinde Mert Yazıcıoğlu​, Cüneyd rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide, Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıktı.

MERT YAZICIOĞLU'NUN DUBLÖR KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd rolüyle yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun bazı sahneler için dublör kullandığı ortaya çıktı. Her bölümü reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü sosyal medya hesabından karakterin kombiniyle video paylaştı.

O anlara ‘’Kızıl Goncalar’’ çekim öncesi hazırlık." notunu düşen dublöre dizinin hayranlarından yorum yağdı. Dublörün Mert Yazıcıoğlu'na benzerliği 'pes" dedirtti