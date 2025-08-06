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 | Onur Kaya

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahne şovlarıyla büyüledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Yenikapı'da hayranlarıyla buluşan ABD'li şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Lopez, sahne şovları ve performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 02:57

Dünyaca ünlü ikonu , İstanbul Festivali kapsamında 'da sahne aldı. Lopez, yaklaşık 2 saat süren konserde sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival Park Yenikapı'da "On The Floor" parçasıyla açılışı yapan Lopez, albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirdi.

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahne şovlarıyla büyüledi

"İSTANBUL'DA OLMAK HARİKA"

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi organizasyonunda düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi.

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahne şovlarıyla büyüledi

ŞARKILARINI HAYRANLARIYLA SESLENDİRDİ

Konseri dinlemeye gelen İstanbullu hayranlarında minnettar olduğunu belirten ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ABD'li şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahne şovlarıyla büyüledi

Aralarında sanat, sinema ve dünyasından pek çok tanınan kişinin de bulunduğu binlerce müziksever, konserde Lopez'in şarkılarına eşlik etti.

İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahne şovlarıyla büyüledi

İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gastronomi alanında atıştırmalıklardan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir seçkinin bulunduğu festival alanında, ziyaretçiler FIBA standartlarında basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi eğlence imkanlarından yararlanabiliyor.

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ETİKETLER
#müzik
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#İstanbul Festivali
#Pop Müzik
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