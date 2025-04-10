İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar: İbrahim Tatlıses normal değil

Türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı programda sanat dünyası hakkında konuştu. İzzet Yıldızhan, "Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun" dedi. Bir dönem yakın arkadaşı olan İbrahim Tatlıses ile ilgili konuşan Yıldızhan, "Bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam" dedi.

Delalım, Gardaş, Delilo ve Birisi gibi şarkılarla tanınan İzzet Yıldızhan, açıklamalarıyla gündem oldu. Sanatçıları ikiyüzlü bulduğunu belirten İzzet Yıldızhan, İbrahim Tatlıses ile ilgili ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İZZET YILDIZHAN: SANATÇILAR SAMİMİ DEĞİL

TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olan İzzet Yıldızhan; ''Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır." dedi. Sanatçıları samimi bulmadığını belirten türküzü, "Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu'ydu. Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum. Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor.''dedi.

Sunucu Ece Erken'in ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna İzzet Yıldızhan, ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' dedi.