Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar: İbrahim Tatlıses normal değil

Türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı programda sanat dünyası hakkında konuştu. İzzet Yıldızhan, "Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun" dedi. Bir dönem yakın arkadaşı olan İbrahim Tatlıses ile ilgili konuşan Yıldızhan, "Bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar: İbrahim Tatlıses normal değil
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 17:19

Delalım, Gardaş, Delilo ve Birisi gibi şarkılarla tanınan İzzet Yıldızhan, açıklamalarıyla gündem oldu. Sanatçıları ikiyüzlü bulduğunu belirten İzzet Yıldızhan, İbrahim Tatlıses ile ilgili ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İZZET YILDIZHAN: SANATÇILAR SAMİMİ DEĞİL

TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olan İzzet Yıldızhan; ''Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır." dedi. Sanatçıları samimi bulmadığını belirten türküzü, "Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu'ydu. Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum. Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor.''dedi.

İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar: İbrahim Tatlıses normal değil

Sunucu Ece Erken'in ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna İzzet Yıldızhan, ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' dedi.

İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar: İbrahim Tatlıses normal değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı yeğeni Uzay sorulunca gerildi! Bakın gazetecilere ne dedi
ETİKETLER
#gülşen
#ibrahim tatlıses
#İzzet Yıldızhan
#ece erken
#pasta yapma
#Türk Kültürünü Tanıtma Vakfı
#Ikiyüzlülük
#Samimiyet
#Sanatçılar
#Gel Konuşalım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.