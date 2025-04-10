Hakan Sabancı yeğeni Uzay sorulunca gerildi! Bakın gazetecilere ne dedi

F.D. isimli kadın, Sabancı ailesinin en büyük oğlu Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı. Mahkeme DNA testi sonucunda 4 yaşındaki Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu açıkladı. Sabancı ailesi çıkan sonuçla birlikte sessizliklerini korurken, Hakan Sabancı gazetecilerin sorularına sinirlendi.

HAKAN SABANCI UZAY SORUSUNA SİNİRLENDİ

Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından hem Hacı Sabancı hem de eşi Nazlı Sabancı sosyal medya üzerinden paylaştıkları karelerle mutluluk pozu verdi. Konu hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayan çift, hayatlarına kaldıkları yerden devam ettikleri izlenimi verdi.

2023 yılında ilk torunu Arzu Alara'nın doğumuyla babaanne olan Arzu Sabancı, ikinci kez torun sahibi olduğunu öğrenince sessiz kalmadı. Aileye yakın kaynaklara göre Arzu Sabancı, küçük Uzay'ın yok sayılmasına karşı çıktı ve tüm aile bireylerini bu çocukla tanışmaları için ikna etti.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla yemek çıkışı görüntülenen Hakan Sabancı, 2. Sayfa programının muhabiri Ömer Can'ın sorularını cevapladı. Ancak Uzay bebekle tanışıp tanışmadığı sorulduğunda sinirlenen Hakan Sabancı, gözlerini devirerek soruyu cevapsız bıraktı ve hızla aracına yönelerek ortamdan uzaklaştı.