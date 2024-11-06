Jahrein beraat etti! Gözyaşları içinde haberi duyurdu

06 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:55

Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, yaptığı yayınlarda toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası talep edildi. Sosyal medya hesabından video yayınlanan Jahrein beraat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Jahrein, tutuksuz yargılandığı davada beraat ettiğini açıkladı. Karar sonrası gözyaşları içinde video paylaşan Jahrein, açıklama yaptı.

JAHREİN BERAAT ETTİĞİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE DUYURDU

Karar sonrası video paylaşan Jahrein, "Az önce beraat ettim. Tahliyeden sonra beraat de geldi. Yüzde yüz suçsuz olduğum kanıtlandı. Herhangi bir ceza almadım. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

YAYININDA MÜSTEHCENLİK TESPİT EDİLDİ

İddianamede; Jahrein, kiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.