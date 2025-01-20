Jandae Perçem Edis'i ve Ayşe Barım'ı yalanladı: Bana karşı çeteleştiler

20 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:43

Yapımcı Jandae Perçem şarkıcı Edis ve menajer Ayşe Barım hakkında "Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullandı. Edis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm iddiaları yalanlarken, Jandae Perçem'den çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

Oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem, Alya filminde Edis​ ile birlikte rol almış ancak PR çalışmalarına başlayamadıklarını paylaştı. Edis'in kendisini hiç beğenmediğini belirten Jandae Perçem, kendisini son günlerde adı dizi dünyasındaki tekelleşme iddialarıyla gündemde olan Ayşe Barım'ın aradığını belirtti. Edis'e yayınladığı video ile ateş püsküren Perçem, "Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullandı. Edis iddiaları yalanlarken, Jandae Perçem yeni açıklamalarıyla gündem oldu.

"ELİNDE BENİ YALANLAYACAK BELGE YOK"

Edis ise Perçem'in bu iddialarını yalanlayarak, bunların 'hayal ürünü' olduğunu söyledi. Perçem, Edis'in bu açıklamasını yönelik yeni bir açıklama yaparak, "Edis kesinlikle yalan söylüyor. Hayal ürünü demiş, 90 dakika film var. Nasıl hayal ürünü? Onca başarılı oyuncu yer aldı projede. Hepimiz hayal dünyasındayız öyleyse? Sosyal medyasından yaptığı açıklamada çok saçma şeyler yazmış, tam beklediğim gibi. Elinde beni yalanlayacak belge de yok" dedi.

EDİS PAYLAŞIMIYLA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hukuki süreci başlattığını duyuran Edis Görgülü, iddialar hakkında, "Sevgili arkadaşlar, Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir." "Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyeceğim. Sizlerin kalbine ve kulaklarına torpille girmemiz söz konusu değil. Bu itibar suikastı modasını anlamak da mümkün değil ama bana değmesine de şaşırmıyorum. Şöhretin bir nevi bedeli bu" Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' diye mesaj atan birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videodaki hakaretleri için de tazminat davası açacağım. Ben, sizin bildiğiniz Edis’im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim. Çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. Antalya'da yeni albüm kampındayım ve işime odaklanıyorum" demişti.