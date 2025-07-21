Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, hem Antalya'da hem de İstanbul'da konser verecek. Jennifer Lopez'in İstanbul bilet fiyatları 12.795 TL’den başlarken, VIP biletler 230 bin TL’ye kadar çıkıyor. Jennifer Lopez'in Antalya konser bilet fiyatları da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:38

Dünyaca ünlü pop yıldızı , 23 Temmuz'da 'da, 5 Ağustos tarihinde ise 'da sahne alacak. Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, fiyatları ise ağızları açık bıraktı.

JENNIFER LOPEZ'İN ANTALYA KONSERİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı günler öncesinden tükenen biletleri tükenen Antalya konserini 23 Temmuz'da verecek. Jennifer Lopez'in Antalya biletleri, 650 avrodan satışa sunuldu ve fiyatı 1000 avroya kadar yükseldi. 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya alıcı buldu. Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez'i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler davet edildi.

Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi

JENNIFER LOPEZ YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE GELİYOR

Konser öncesi 22 Temmuz'da özel Antalya'ya gelecek olan Lopez, kalacağı villayla da dikkat çekti. Lopez, geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3500 metrekarelik mağara temalı villada konaklayacak. Villanın tüm camları kurşun geçirmez özellik taşıyor. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan odada, baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanılacak.

Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi

JENNIFER LOPEZ'İN TÜRK HAYRANLARINA MESAJI VAR

Jennifer Lopez paylaştığı videoda, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Coldplay konserinde yasak aşk ifşasına Chris Martin'den uyarı
ETİKETLER
#antalya
#villa
#konser
#bilet fiyatları
#jennifer lopez
#İstanbul
#Bilet Fiyatı
#Yüksek Güvenlik
#Tüm Biletler Tükendi
#Yüksek Güvenlik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.