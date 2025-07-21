Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek isteyenler kesenin ağzını açacak! Rekor bilet fiyatları geldi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da, 5 Ağustos tarihinde ise İstanbul'da sahne alacak. Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, fiyatları ise ağızları açık bıraktı.

JENNIFER LOPEZ'İN ANTALYA KONSERİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı günler öncesinden tükenen biletleri tükenen Antalya konserini 23 Temmuz'da verecek. Jennifer Lopez'in Antalya konser biletleri, 650 avrodan satışa sunuldu ve fiyatı 1000 avroya kadar yükseldi. 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya alıcı buldu. Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez'i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler davet edildi.

JENNIFER LOPEZ YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE GELİYOR

Konser öncesi 22 Temmuz'da özel Antalya'ya gelecek olan Lopez, kalacağı villayla da dikkat çekti. Lopez, geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3500 metrekarelik mağara temalı villada konaklayacak. Villanın tüm camları kurşun geçirmez özellik taşıyor. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan odada, baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanılacak.

JENNIFER LOPEZ'İN TÜRK HAYRANLARINA MESAJI VAR

Jennifer Lopez paylaştığı videoda, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.