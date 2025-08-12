Jennifer Lopez’in yüzünü sahnede böcek sardı! Verdiği tepki ise 'pes' dedirtti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'nin ardından Kazakistan'da konser verdi. Slow bir şarkıyla konserine devam eden Jennifer Lopez’in yüzünü bir anda böcek sardı. Dünyaca ünlü şarkıcının verdiği tepki ise sosyal medyayı salladı.

JENNIFER LOPEZ'İN BÖCEKLE İMTİHANI

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında çıktığı Kazakistan konserinde ilginç bir olay yaşadı. Lopez slow performansı sırasında sahnede elbisenin içine böcek girdi.

SAHNEDE JENNIFER LOPEZ'İN YÜZÜNDE BÖCEK GEZDİ

Lopez’in sahnedeki performansı sırasında boynuna konan ve ardından kıyafetinin içine giren büyük bir cırcır böceği, seyircileri korkuttu. 56 yaşındaki Jennifer Lopez'in paniğe kapılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Böceği eliyle yakalayarak sahnenin diğer ucuna fırlatan Lopez, yaşadığı anı esprili bir şekilde “Beni gıdıklıyordu” diyerek anlattı.

JENNIFER LOPEZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

O anlar sosyal medyada gündem olurken, hayranları, Jennifer Lopez’in profesyonelliğine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar, Jennifer Lopez'in "Örümcek Kadının Öpücüğü" müzikaline gönderme yapmayı da ihmal etmedi.