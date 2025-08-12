Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
31°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Jennifer Lopez’in yüzünü sahnede böcek sardı! Verdiği tepki ise 'pes' dedirtti

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez’in dün akşam Kazakistan'da konser verdi. Jennifer Lopez sahnede ise beklenmedik misafirle neye uğradığını şaşırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı , Türkiye'nin ardından 'da verdi. Slow bir şarkıyla konserine devam eden Jennifer Lopez’in yüzünü bir anda sardı. Dünyaca ünlü şarkıcının verdiği tepki ise sosyal medyayı salladı.

JENNIFER LOPEZ'İN BÖCEKLE İMTİHANI

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında çıktığı Kazakistan konserinde ilginç bir olay yaşadı. Lopez slow performansı sırasında sahnede elbisenin içine böcek girdi.

Jennifer Lopez’in yüzünü sahnede böcek sardı! Verdiği tepki ise 'pes' dedirtti

SAHNEDE JENNIFER LOPEZ'İN YÜZÜNDE BÖCEK GEZDİ

Lopez’in sahnedeki performansı sırasında boynuna konan ve ardından kıyafetinin içine giren büyük bir cırcır böceği, seyircileri korkuttu. 56 yaşındaki Jennifer Lopez'in paniğe kapılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Jennifer Lopez’in yüzünü sahnede böcek sardı! Verdiği tepki ise 'pes' dedirtti

Böceği eliyle yakalayarak sahnenin diğer ucuna fırlatan Lopez, yaşadığı anı esprili bir şekilde “Beni gıdıklıyordu” diyerek anlattı.

JENNIFER LOPEZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

O anlar sosyal medyada gündem olurken, hayranları, Jennifer Lopez’in profesyonelliğine övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar, Jennifer Lopez'in "Örümcek Kadının Öpücüğü" müzikaline gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Jennifer Lopez’in yüzünü sahnede böcek sardı! Verdiği tepki ise 'pes' dedirtti
