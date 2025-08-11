Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Menajer Ferhat Karagöz, 3 yıldır beraber çalıştığı rapçi Blok 3 hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Ünlü rapçi Blok3 lakaplı Hakan Aydın’ın kendisini alıkoyduğunu darp ettiğini ve susturucu taktıkları silahla tehdit ettiğini söyleyen Ferhat Karagöz, soluğu savcılıkta aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:20

Menajer Ferhat Karagöz, Jiyan Amca isimli yapımcıyla birlikte Blok3’ün kendisine saldırdığını silahla tehdit ettiklerini duyurdu. Jiyan Amca isimli kişinin ofisine giden Ferhat Karagöz, burada alıkonulduğunu ve şiddete uğradığını da belirtti.

BLOK 3 HAKKINDA TEHDİT, ŞANTAJ İDDİALARI

Jiyan Amca isimli kişinin bilardo sopası getirttiğini bu bilardo sopasıyla Blok 3’ün de katılımıyla birlikte kendisine işkence edildiğini yayınladığı video ile duyuran Ferhat Karagöz, gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3'ten şikayetçi oldu.

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Ferhat Karagöz, Sosyal hesabından bir açıklama paylaştı ve anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu!

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Menajer Ferhat Karagöz yayınladığı videoda, “Herkese merhaba, Tam 13 yıldır bu sektörde alnımın teriyle, gece gündüz çalışarak, sıfırdan kendi markamı inşa ettim. Dürüstlüğüme, şeffaflığıma ve itibarıma gölge düşürmemek için hep özen gösterdim. Bugüne kadar ne bir tartışmam, ne bir polemiğim, ne de kişisel bir sorunum oldu. Beni tanıyan herkes işime olan bağlılığımı, disiplinimi ve işkolikliğimi bilir.

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Ama ne yazık ki uzun zamandır omuz omuza çalıştığım, emek verdiğim bir ekiple çok talihsiz bir olay yaşadım. Yaşadıklarımın tüm detaylarını anlattım. Özellikle sektörden kişilerin izlemesini rica ediyorum." dedi.

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Emeklerinin sekteye uğradığını belirten Ferhat Karagöz, "Bu noktaya gelmek beni derinden üzüyor. Hiçbir zaman birinin kariyerini ya da hayatını zedelemek gibi bir niyetim olmadı. Tek derdim, tek amacım, kendi hakkımı ve itibarımı savunmak. Çünkü hayatta her şeyi para ile satın alabilirsiniz… ama itibarı asla. Şunu bilmenizi isterim ki, ben de bir insanım. Bu süreç psikolojimi altüst etti, günlerdir doğru düzgün uyumuyorum. Yıllarımı vererek emekle, alın teriyle kurduğum düzeni, birilerinin keyfine göre yok etmesine asla izin vermem. Hakkımı elimden alacak, emeğimi hiçe sayacak, adımı karalayacak hiç kimseye boyun eğmem" diyerek ise bu işin peşini bırakmayacağını da belirtti.

Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Blok 3'ten şikayetçi olduğunu anlatan menajer, "Anlattıklarımın hepsi belge ve kayıtlarla kanıtlıdır. Benim konuşmaktan, yaşadıklarımı anlatmaktan asla çekincem yok. Hakkımı arayacağım ve bu haksızlığın giderilmesi için elimden geleni yapacağım. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.. Bundan sonrası artık hukuki süreçte, avukatlarımın takibinde ilerliyor. Umarım hak yerini bulur. Sevgi ile kalın..” sözleriyle videosunu bitirdi.

ETİKETLER
#şikayet
#Medya
#Blok 3
#Ferhat Karagöz
#Tahdit
#Medya Gündem
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.