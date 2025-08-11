Blok 3'ten Ferhat Karagöz'e bilardolu işkence! Tek tek tüm yaşadıklarını anlattı

Menajer Ferhat Karagöz, Jiyan Amca isimli yapımcıyla birlikte Blok3’ün kendisine saldırdığını silahla tehdit ettiklerini duyurdu. Jiyan Amca isimli kişinin ofisine giden Ferhat Karagöz, burada alıkonulduğunu ve şiddete uğradığını da belirtti.

BLOK 3 HAKKINDA TEHDİT, ŞANTAJ İDDİALARI

Jiyan Amca isimli kişinin bilardo sopası getirttiğini bu bilardo sopasıyla Blok 3’ün de katılımıyla birlikte kendisine işkence edildiğini yayınladığı video ile duyuran Ferhat Karagöz, gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3'ten şikayetçi oldu.

Ferhat Karagöz, Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı ve anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu!

Menajer Ferhat Karagöz yayınladığı videoda, “Herkese merhaba, Tam 13 yıldır bu sektörde alnımın teriyle, gece gündüz çalışarak, sıfırdan kendi markamı inşa ettim. Dürüstlüğüme, şeffaflığıma ve itibarıma gölge düşürmemek için hep özen gösterdim. Bugüne kadar ne bir tartışmam, ne bir polemiğim, ne de kişisel bir sorunum oldu. Beni tanıyan herkes işime olan bağlılığımı, disiplinimi ve işkolikliğimi bilir.

Ama ne yazık ki uzun zamandır omuz omuza çalıştığım, emek verdiğim bir ekiple çok talihsiz bir olay yaşadım. Yaşadıklarımın tüm detaylarını anlattım. Özellikle sektörden kişilerin izlemesini rica ediyorum." dedi.

Emeklerinin sekteye uğradığını belirten Ferhat Karagöz, "Bu noktaya gelmek beni derinden üzüyor. Hiçbir zaman birinin kariyerini ya da hayatını zedelemek gibi bir niyetim olmadı. Tek derdim, tek amacım, kendi hakkımı ve itibarımı savunmak. Çünkü hayatta her şeyi para ile satın alabilirsiniz… ama itibarı asla. Şunu bilmenizi isterim ki, ben de bir insanım. Bu süreç psikolojimi altüst etti, günlerdir doğru düzgün uyumuyorum. Yıllarımı vererek emekle, alın teriyle kurduğum düzeni, birilerinin keyfine göre yok etmesine asla izin vermem. Hakkımı elimden alacak, emeğimi hiçe sayacak, adımı karalayacak hiç kimseye boyun eğmem" diyerek ise bu işin peşini bırakmayacağını da belirtti.

Blok 3'ten şikayetçi olduğunu anlatan menajer, "Anlattıklarımın hepsi belge ve kayıtlarla kanıtlıdır. Benim konuşmaktan, yaşadıklarımı anlatmaktan asla çekincem yok. Hakkımı arayacağım ve bu haksızlığın giderilmesi için elimden geleni yapacağım. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.. Bundan sonrası artık hukuki süreçte, avukatlarımın takibinde ilerliyor. Umarım hak yerini bulur. Sevgi ile kalın..” sözleriyle videosunu bitirdi.