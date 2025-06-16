Jessie J gözyaşları içinde sahneye veda etti

Meme kanseri teşhisi sonrası zor günler geçiren dünyaca ünlü şarkıcı Jessie J, duygusal bir konuşmayla hayranlarına veda etti. Sahnedeyken gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, tedavi süreci öncesi son kez sahneye çıktığını belirterek ''Bu hayat için minnettarım'' dedi.

İngiliz şarkıcı Jessie J, erken evre meme kanseri teşhisi sonrası ameliyat olmadan önceki son konserini verdi. 37 yaşındaki sanatçı, Capital Summertime Ball kapsamında sahneye çıkarak hem binlerce hayranına veda etti hem de müziğe ara vereceğini açıkladı.

KANSERE YAKALANAN JESSIE J, HAYRANLARINA VEDA ETTİ

Jessie J, binlerce hayranının önünde yaptığı konuşmada, "Bugün, bu konser meme kanserini yenmeye gitmeden önceki son konserim. Bu an benim için çok özel, tarif edemem. Ameliyat öncesi sahnede olmak, bu hayat, sizler, kariyerim, oğlum, partnerim, ailem, grubum, ekibim… hepsi için çok minnettarım," sözleriyle hem teşekkür etti hem de kararlılığını vurguladı.

Gerçek adı Jessica Cornish olan sanatçı, bu ayın başlarında Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla erken evre meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tanıyı ilk aldığında sahneye çıkmaktan vazgeçmediğini belirten Jessie J, ilk öğrendiğinde konseri öncesinde biyopsi yaptırdığını ve ağrılarla sahneye çıktığını açıklamıştı.