Justin Bieber borç batağında! Tek çaresi kaldı
Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, 4 yılın ardından müziğe geri dönüyor. Hailey Baldwin ile evlendikten sonra oğlunu kucağına alan Justin Bieber, hayranlarına müjdeyi verdi. Maddi zorluk çeken Justin Bieber, müziğe geri dönüyor.
30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Jusitn Bieber, iddiaya göre zor günler geçiriyor. Yeni baba olan Justin Bieber'ın iddiaya göre; Mart 2023'te iptal edilen turnesini düzenleyen şirkete borcu olduğu ortaya çıktı.
JUSTIN BIEBER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Justin Bieber, Şubat 2023'te kendisine yüz felcine yol açabilen Ramsay Hunt sendromu teşhisi nedeniyle Justice Dünya Turnesi'ni iptal etmek zorunda kalmıştı.
Ağustos ayında Hailey Biber ile ilk çocuklarına kavuşan Justin Bieber, ara verdiği sahnelere geri dönüyor. Justin Bieber, menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple anlaşma sağladı. Braun; Bieber'ın yanı sıra Ariana Grande ve Demi Lovato gibi yıldızları temsil ettikten sonra geçen yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu duyurmuştu.