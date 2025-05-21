Justin Bieber yıllar sonra Hailey Bieber'dan özür diledi: Beni affet

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber ile Amerikalı model Hailey Bieber çifti sık sık gündem olmaya devam ediyor. Boşanacakları konuşulan çiftten Hailey Bieber, ünlü moda dergisi Vogue'un kapak yıldızı oldu ve çekimler sonrası Justin Bieber'dan şaşırtan hamle geldi.

JUSTIN BIEBER YILLAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Dergiye verdiği pozlarla gündem olan modelin eşi Justin Bieber, sosyal medya hesabında itirafta bulundu. Kanadalı şarkıcı yıllar önce eşine "Asla Vogue kapağında olamayacaksın." dediği için pişman olduğunu söyledi.

Yıllar önce Hailey Bieber ile büyük bir tartışma yaşayan Justin Bieber, "Onun asla Vogue'un kapağında olmayacağını söylemiştim. Biliyorum, çok kötü bir şey dedim. Nedense o an çok saygısızlığa uğradığımı hissetmiştim" ifadelerini kullandı. Bieber sözlerine şöyle devam etti: "Ödeşmemiz gerektiğini düşünmüştüm. Sanırım büyüdükçe ödeşmenin hiçbir şeye yardımı olmadığını fark ediyoruz. Yani bebeğim, bunu zaten biliyorsun ama Vogue kapağında yer almayacağını söylediğim için beni affet çünkü açıkça çok yanılmışım." dedi.