Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sağlık durumundan bahsetti. 2024 yılında oğlunu kucağına alan Hailey Bieber, iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hastalığını açıkladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:31

2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. 55 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesabındna sağlık sorunundan bahseden Hailey Bieber, "İki yumurtalık kistim var" dedi.

HAILEY BIEBER: YUMURTALIK KİSTİM VAR

Hailey Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. 2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, sosyal medya paylaşımında şiş karnının görüldüğü fotoğrafını paylaşarak iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hastalığını açıkladı

28 yaşındaki Hailey Bieber, karnının şişkinliğini paylaşarak, "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadesini kullandı. hastalığıyla ilgili başka detay paylaşmayan Bieber, takipçilerini endişelendirdi.

Hailey Bieber daha önce de 2022 yılında "elma büyüklüğünde bir yumurtalık kisti" olduğunu açıklamıştı.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hastalığını açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Celil Nalçakan son sağlık durumunu anlattı! Bir ay boyunca sadece tek bir besin tüketti

Sıkça Sorulan Sorular

YUMURTALIK KİSTİ ZARARLARI NEDİR?
Uzmanlara göre; yaygın olarak görülen yumurtalık kistlerinin çoğu, az veya hiç hissedilmez. Ancak büyük veya yırtılmış kistler pelvik ağrı, karında dolgunluk veya ağırlık ve şişkinlik gibi ciddi semptomlara neden olabiliyor.
ETİKETLER
#sağlık sorunları
#model
#Paris Geçidi
#justin bieber
#Hailey Bieber
#Yumurtalık Kisti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.