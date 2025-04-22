Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sağlık durumundan bahsetti. 2024 yılında oğlunu kucağına alan Hailey Bieber, iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. 55 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya hesabındna sağlık sorunundan bahseden Hailey Bieber, "İki yumurtalık kistim var" dedi.

HAILEY BIEBER: YUMURTALIK KİSTİM VAR

Hailey Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. 2018'den bu yana Justin Bieber ile evli olan bir çocuk annesi ABD'li model, sosyal medya paylaşımında şiş karnının görüldüğü fotoğrafını paylaşarak iki yumurtalık kisti olduğunu duyurdu.

28 yaşındaki Hailey Bieber, karnının şişkinliğini paylaşarak, "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadesini kullandı. hastalığıyla ilgili başka detay paylaşmayan Bieber, takipçilerini endişelendirdi.

Hailey Bieber daha önce de 2022 yılında "elma büyüklüğünde bir yumurtalık kisti" olduğunu açıklamıştı.