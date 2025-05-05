Justin Timberlake'in kulis istekleri 'pes' dedirtti!

Dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda konser verecek. Sanatçının konser öncesi kulisinde buzlu bademden ananasa, mango ve karpuza kadar tropikal meyve çeşitleri ile 22 derece sabit sıcaklık talebi sosyal medyada gündem oldu.

JUSTIN TIMBERLAKE'IN KULİS İSTEKLERİNDE YOK YOK

Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Justin Timberlake, konser günü kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, , muz, ananas, mango, elma dilimlenmiş karpuz ve Antep fıstığı bulundurulmasını istedi. Ayrıca kulisin tam 22 derece sıcaklıkta olması yönünde özel bir talepte bulunduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in kulis istekleri sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, sanatçının isteklerini çok doğal olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise "Bütün tropikal adayı getirseydiler" gibi yorumlar yaptı.