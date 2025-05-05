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 | Dilek Ulusan

Justin Timberlake'in kulis istekleri 'pes' dedirtti!

Dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek Justin Timberlake'ın kulis istekleri şaşırttı. 30 Temmuz'da sahne alacak Justin Timberlake'in kulisinde olmasını istediği çeşit çeşit tropikal meyveler herkesi şaşırttı.

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Justin Timberlake'in kulis istekleri 'pes' dedirtti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 12:07

Dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda konser verecek. Sanatçının konser öncesi kulisinde buzlu bademden ananasa, mango ve karpuza kadar tropikal meyve çeşitleri ile 22 derece sabit sıcaklık talebi sosyal medyada gündem oldu.

JUSTIN TIMBERLAKE'IN KULİS İSTEKLERİNDE YOK YOK

Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Justin Timberlake, konser günü kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, , muz, ananas, mango, elma dilimlenmiş karpuz ve Antep fıstığı bulundurulmasını istedi. Ayrıca kulisin tam 22 derece sıcaklıkta olması yönünde özel bir talepte bulunduğu bildirildi.

Justin Timberlake'in kulis istekleri 'pes' dedirtti!

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in kulis istekleri sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, sanatçının isteklerini çok doğal olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise "Bütün tropikal adayı getirseydiler" gibi yorumlar yaptı.

Justin Timberlake'in kulis istekleri 'pes' dedirtti!
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Sıkça Sorulan Sorular

JUSTIN TIMBERLAKE EŞİ KİM?
Justin Timberlake, 2012 yılında oyuncu Jessica Biel ile evlendi. Aralık 2011'de nişanlandılar ve 19 Ekim 2012'de İtalya'nın Fasano'daki Borgo Egnazia beldesinde evlendiler. Biel ve Timberlake'in 11 Nisan 2015 doğumlu Silas Timberlake adında bir oğlu vardır.
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