Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'in neden hiç gülmediği sorularına cevap verdi

21 Temmuz 2024 03:33 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 03:38

En yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in kardeşi ile nişanlanan Kadir Ezildi, gelinin neden gülmediği sorularına yanıt verdi.

Nişanlısının somurttuğunu ve hiç gülmediğini söyleyenlere açıklama yapan Ezildi, Gamze Türkmen'in utangaç olduğunu söyledi. Ezildi, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin."