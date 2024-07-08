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Kadir ezildi yıllar önce nişanlısı Gamze Türkmen ile video atmış!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:15

Kadir Ezildi, Fırat Türkmen'in kardeşi Gamze Türkmen ile 19 Temmuz'da nişanlanacak. Nişan hazırlıklarını bir bir paylaşan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in yıllar öncesine ait videosu ortaya çıktı.

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim programlarıyla tanınan fenomen Kadir Ezildi, evleneceği duyurmasının ardından nişanlısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kadir Ezildi'nin Gamze Türkmen ile nişanlanacağı ortaya çıktı. İki isim birlikte hiç fotoğraf paylaşmazken, Kadir Ezildi'nin yıllar önce Gamze Türkmen ile video attığı ortaya çıktı. 

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Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi nişan hazırlıklarına devam ederken, Gamze Türkmen ile yıllar önce paylaştığı video ortaya çıktı. Nişanlısıyla tek bir kare paylaşmayan Kadir Ezildi'nin yıllar önce yakın arkadaşı Fırat Türkmen ve ile Gamze Türkmen ile beraber video paylaştığı ortaya çıktı. 

Kadir ezildi yıllar önce nişanlısı Gamze Türkmen ile video atmış! - 1. Resim

"Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınan fenomen Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile nişanlanıyor. Markalar, nişan hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen için sıraya girdi.

Kadir ezildi yıllar önce nişanlısı Gamze Türkmen ile video atmış! - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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