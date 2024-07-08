Kadir ezildi yıllar önce nişanlısı Gamze Türkmen ile video atmış!

08 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:15

En Hamarat Benim ve Temizlik Benim İşim programlarıyla tanınan fenomen Kadir Ezildi, evleneceği duyurmasının ardından nişanlısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kadir Ezildi'nin Gamze Türkmen ile nişanlanacağı ortaya çıktı. İki isim birlikte hiç fotoğraf paylaşmazken, Kadir Ezildi'nin yıllar önce Gamze Türkmen ile video attığı ortaya çıktı.

KADİR EZİLDİ İLE GAMZE TÜRKEN'İN YILLAR ÖNCESİNE AİT VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi nişan hazırlıklarına devam ederken, Gamze Türkmen ile yıllar önce paylaştığı video ortaya çıktı. Nişanlısıyla tek bir kare paylaşmayan Kadir Ezildi'nin yıllar önce yakın arkadaşı Fırat Türkmen ve ile Gamze Türkmen ile beraber video paylaştığı ortaya çıktı.

"Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek tanınan fenomen Fırat Türkmen'in kız kardeşi Gamze Türkmen ile nişanlanıyor. Markalar, nişan hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen için sıraya girdi.