Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

11 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:17

Mart ayında beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır, 3 hafta yoğun bakımda kalmış ve daha sonra sonra evde tedaviye karar verilmişti. Dün tekrar yoğun bakıma kaldırılan oyununun ne zaman taburcu olacağı merak konusu oldu.

KADİR İNANIR'IN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDECEK

TV100'de yer alan bilgilere göre; Akciğerinde enfeksiyon olduğunu öğrenen Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan çıkarılıp çıkarılmadığını merak edilirken, doktorlarından açıklama geldi. İnanır'ın tedavisine bir süre daha yoğun bakımda devam edileceği öğrenildi.