Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Sayısız filmde rol alan 75 yaşındaki Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu uzun süre tedavi altında kaldı. Günlerce yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ı ziyaret eden Alper Taş, usta oyuncunun son sağlık durumundan bahsetti.

KADİR İNANIR'DAN AYLAR SONRA İLK KARE

Alper Taş, Kadir İnanır ve Jülide Kural ile karesini paylaşarak, "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" dedi.

Son olarak doktoru Kadir İnanır hakkında konuşan Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, “Genel durumu gayet iyi, hayati riski yok, takibimiz devam ediyor” dedi. İnanır'ın hastaneye gelmesini sağlayan Prof. Dr. Yunus Aydın ise, "Evine giderek 45 dakika ikna etmeye uğraştım" ifadelerini kullandı.