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 | Dilek Ulusan

Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'dan aylar sonra yeni fotoğraf geldi. Usta oyuncuyu ziyaret eden Alper Taş, sevindirici haberler verdi.

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Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf! Son sağlık durumu ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:50

Sayısız filmde rol alan 75 yaşındaki Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu uzun süre tedavi altında kaldı. Günlerce yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'ı ziyaret eden Alper Taş, usta oyuncunun son sağlık durumundan bahsetti.

KADİR İNANIR'DAN AYLAR SONRA İLK KARE

Alper Taş, Kadir İnanır ve Jülide Kural ile karesini paylaşarak, "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" dedi.

Son olarak doktoru Kadir İnanır hakkında konuşan Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, “Genel durumu gayet iyi, hayati riski yok, takibimiz devam ediyor” dedi. İnanır'ın hastaneye gelmesini sağlayan Prof. Dr. Yunus Aydın ise, "Evine giderek 45 dakika ikna etmeye uğraştım" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?
15 Nisan 1949 doğumlu Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi. 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. Daha sonra ilk başrolünü Kara gözlüm dizisiyle yaşadı.
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