Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno'ya tebrik yağdı

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Haluk karakteriyle popüler olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bugünlerde büyük gurur yaşıyor. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, aldığı başarı ile ailesini gururlandırdı. Tamer Karadağlı mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

TAMER KARADAĞLI'NIN GURUR GÜNÜ

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 18 yaşında kocaman bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması'nda B Kategorisinde ikinci oldu. 18 yaşında Zeyno Karadağlı, Teksas doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Zeyno, Pamuk Prens adlı filmde kısa bir rol aldı.