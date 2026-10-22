Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama: "Bir vefa meselesi değildir"

Hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın ardından miras sürecinde sular durulmuyor. Tartışmalar sürerken Jülide Kural, ilk kez açıklamada bulundu. Açıklamasına "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim" sözler ile başladı.

KADİR İNANIR'IN MİRAS SÜRECİ HAKKINDA JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır’ın oyuncu yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları ardından miras sürecinde tartışmalar başlamıştı. Bir süredir suların durulmadığı miras konusu hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Jülide Kural'dan ilk kez açıklama geldi.

Ağır bir yas süreci içerisinde olduğunu belirterek miras sürecinde yaşananlar ve konuşulanlar hakkında tepki gösteren Kural, saygı göstermenin yalnızca bir vefa meselesi olmadığını dair sözler söyledi.

JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kadir İnanır'ın miras süreci hakkında tartışmalar devam ederken Kural, "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.

Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum." ifadeleri ile tepki gösterdi.