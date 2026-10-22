Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:57

Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama: "Bir vefa meselesi değildir"

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündemden düşmeyen miras konusu hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama geldi. Miras süreci hakkında tartışmalar devam ederken Jülide Kural, sessizliğini bozdu. "Yalnızca bir vefa meselesi değildir" sözleri dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:57

Hayatını kaybeden 'ın ardından miras sürecinde sular durulmuyor. Tartışmalar sürerken , ilk kez açıklamada bulundu. Açıklamasına "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim" sözler ile başladı.

KADİR İNANIR'IN MİRAS SÜRECİ HAKKINDA JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır’ın oyuncu yeğeni 'ın açıklamaları ardından miras sürecinde tartışmalar başlamıştı. Bir süredir suların durulmadığı miras konusu hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Jülide Kural'dan ilk kez açıklama geldi.

Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama: "Bir vefa meselesi değildir"

Ağır bir yas süreci içerisinde olduğunu belirterek miras sürecinde yaşananlar ve konuşulanlar hakkında tepki gösteren Kural, saygı göstermenin yalnızca bir vefa meselesi olmadığını dair sözler söyledi.

Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama: "Bir vefa meselesi değildir"

JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kadir İnanır'ın miras süreci hakkında tartışmalar devam ederken Kural, "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. 

Kadir İnar'ın miras süreci hakkında Jülide Kural'dan ilk açıklama: "Bir vefa meselesi değildir"

Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum." ifadeleri ile tepki gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir İnanır'ın vasiyetinde Levent İnanır ve Meftun İnanır'dan ortak açıklama: “Meselemiz mal, mülk değil”
ETİKETLER
#kadir inanır
#jülide kural
#Levent İnanır
#Yas Süreci
#Miras Süreci
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.